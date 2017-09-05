Более 1,5 млн деревьев высадят в рамках акции "Наш лес. Посади свое дерево" в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области закупили более 1,5 млн деревьев для проведения общеобластной акции "Наш лес. Посади свое дерево", которая состоится 16 сентября в 10:00 мск. Центральной площадкой в этом году станет участок в деревне Топорково в Щелковском районе. Об этом сообщил во вторник в рамках заседания правительства региона председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

"Традиционно пятый год проводится акция "Наш лес. Посади свое дерево". В этом году выбрано 94 участка площадью 400 га в лесном фонде и 992 участка общей площадью 300 га в населенных пунктах. В рамках акции планируется посадить 1,6 млн деревьев в лесу и около 100 тыс. деревьев в муниципальных образованиях", - сказал Советников.

Он добавил, что в этом году центральная площадка общей площадью 35,6 га выбрана в Щелковском районе, в деревне Топорково. Планируется высадить более 140 тыс. сеянцев. Ожидаемое число участников акции на центральной площадке - 7,5 тыс. человек.

К главной площадке акции 16 сентября будут курсировать бесплатные автобусы от метро "Щелковская" и центра города Щелкова. Кроме того, у места проведения акции будет оборудовано парковочное пространство на 800 парковочных мест, уточнил Советников.