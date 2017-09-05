Количество онлайн-записей к подмосковным врачам увеличилось на 22% с 1 сентября

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КРАСНОГОРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области отметили рост количества записей к врачам онлайн на 22,4% с 1 сентября, поскольку с начала текущего месяца регистратуры областных поликлиник такую услугу больше не предоставляют. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
Как уточняется в материале, с 1 сентября жители Подмосковья могут записываться к врачам только через областной портал госуслуг, единый колл-центр губернатора Московской области и информационный терминал в поликлинике.
"За первые дни закрытия регистратур процент записей электронно увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сказала Забралова, чьи слова цитирует пресс-служба.
По мнению первого зампреда, такие изменения позволяют минимизировать человеческий фактор при записи на прием, упростить ее и убрать регистратурные очереди, на две трети состоящие из пациентов, записывающихся на прием.
Кроме того, дополнительно был реорганизован единый колл-центр губернатора Московской области - сейчас там работает 200 операторов в смену, количество вызовов в смену увеличилось с 2 тыс. до 14 тыс., при этом среднее время ожидания ответа в пиковые часы не превышает двух минут.
Через единый колл-центр губернатора Московской области также можно вызвать врача на дом, отменить или перенести запись, узнать дополнительную информацию о работе учреждений здравоохранения региона.