В Подмосковье после жалоб жителей создадут группу поиска источника неприятного запаха

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров предложил создать межмуниципальную рабочую группу для определения неприятного запаха, на который неоднократно жаловались жители муниципалитета. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации округа.

Высокую концентрацию сероводорода в воздухе в дневные и ночные часы периодически чувствуют жители Реутова, Балашихи, Люберец, Косино-Ухтомского района Москвы, а также районов Новокосино и Жулебино, уточнили в пресс-службе.

"Достигнута договоренность с министерством экологии Подмосковья, главами Люберец и Реутова. Нужно дождаться сухой погоды, сформировать отряды, дождаться запаха и фактически просто прийти к этому предприятию. Источник запаха нужно выявить", - приводит пресс-служба слова Юрова.

Группа будет идти по розе ветров, чтобы выявить источник запаха, пояснил глава Балашихи. Результаты должны быть известны до 12 сентября, добавил он.