Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье после жалоб жителей создадут группу поиска источника неприятного запаха

Москва Московская область
5 сентября, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Власти собираются выявить источник запаха до 12 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров предложил создать межмуниципальную рабочую группу для определения неприятного запаха, на который неоднократно жаловались жители муниципалитета. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации округа.

Высокую концентрацию сероводорода в воздухе в дневные и ночные часы периодически чувствуют жители Реутова, Балашихи, Люберец, Косино-Ухтомского района Москвы, а также районов Новокосино и Жулебино, уточнили в пресс-службе.

"Достигнута договоренность с министерством экологии Подмосковья, главами Люберец и Реутова. Нужно дождаться сухой погоды, сформировать отряды, дождаться запаха и фактически просто прийти к этому предприятию. Источник запаха нужно выявить", - приводит пресс-служба слова Юрова.

Группа будет идти по розе ветров, чтобы выявить источник запаха, пояснил глава Балашихи. Результаты должны быть известны до 12 сентября, добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
2
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
3
Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году
4
Школа в Ивантеевке возобновит работу 6 сентября
5
Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем
6
Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире
7
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама