Жители Подмосковья выберут лучшее видео о том, как мусорят в регионе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области анонсировали конкурс на лучшее видео, на котором зафиксирован момент незаконного выброса бытовых отходов, - "Чистое Подмосковье". Об этом сообщает министерство экологии и природопользования Московской области.

"В конкурсе может принять участие любой житель или гость Подмосковья, который создал видеоролик. В видео должен быть запечатлен момент незаконного выброса бытовых отходов, либо любое другое действие, связанное с загрязнением природы Московской области и, на взгляд автора видео, являющееся неподобающим действием", - говорится в сообщении минэкологии региона.

Видеоролики будут размещены на сайте проекта и в социальных сетях. Те, кто наберет наибольшее количество голосов и лайков, пройдут в финал. "Победителей ждет подарок - самые необходимые помощники современного человека: смартфоны и планшеты", - добавили в министерстве.

Конкурс пройдет с 7 сентября по 9 октября 2017 года. Финал - 20 октября, сказали в минэкологии.

Власти Московской области в августе 2017 года инициировали антимусорную кампанию на фоне опасений жителей отдельных муниципалитетов региона, что закрытие трех мусорных полигонов в области в 2017 году может привести к росту незаконных свалок. Свой контроль на подведомственных участках усилили комитет лесного хозяйства и министерство экологии и природопользования региона. Также впервые в эту работу включились дорожные службы. Патрульные группы сформировали из представителей Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО "Мосавтодор" и активистов Общероссийского народного фронта.

Дополнительно к этому региональные чиновники предложили жителям Подмосковья включиться в кампанию и выкладывать под хештегом #свиньЯ? фото и видео о том, как сваливают мусор в неположенном месте.