Трое человек госпитализированы из-за отравления газом в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Женщина и двое ее малолетних дочерей госпитализированы в результате отравления угарным газом в Луховицах, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Женщина и ее восьмилетняя и трехлетняя дочери в подмосковных Луховицах госпитализированы в результате отравления угарным газом", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной отравления мог стать несчастный случай.