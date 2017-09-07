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Трое человек госпитализированы из-за отравления газом в Подмосковье

Москва Московская область
7 сентября, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В числе пострадавших есть двое детей

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Женщина и двое ее малолетних дочерей госпитализированы в результате отравления угарным газом в Луховицах, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Женщина и ее восьмилетняя и трехлетняя дочери в подмосковных Луховицах госпитализированы в результате отравления угарным газом", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной отравления мог стать несчастный случай.

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