Власти Подмосковья скорректируют "Экологический паспорт" региона после поправок ОНФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области приняло решение внести коррективы в "Экологический паспорт Подмосковья", чтобы устранить недочеты, выявленные Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Окончательная разработка экологических паспортов 16 муниципалитетов региона завершится до конца 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте ОНФ.

Ранее активисты ОНФ, проверив сайт "Экологический паспорт Московской области", выявили множество недостатков, список которых направили в областное правительство с просьбой устранить все неточности.

"Министерство экологии и природопользования Московской области прислушалось к заявлению Общероссийского народного фронта и приступило к приведению в порядок экологического паспорта Подмосковья", - говорится на сайте.

Благодаря такому взаимодействию ресурс пополнился сведениями о стихийных свалках и мусорных полигонах на всей территории области, полученными в ходе реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка", в рамках которого граждане помогают коммунальным службам ликвидировать несанкционированные свалки.

"До конца 2017 г. на портале будет полностью завершена разработка экологических паспортов 16 муниципальных образований. Пока активна информация только 12 муниципалитетов", - сказал министр экологии и природопользования области Александр Коган, слова которого приводятся в сообщении.

Информационный ресурс "Экологический паспорт Московской области" предназначен для представления в картографическом интерфейсе данных о разработанных экологических паспортах для муниципалитетов. Это всеобъемлющий документ, включающий административные, топографические, геологические и функционально-экологические данные, а также кадастровые сведения об особо охраняемых природных территориях, запасах подземных вод, минерально-сырьевых ресурсах, климате, об объектах негативного воздействия на окружающую среду, степени загрязнения водных объектов, структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и многие другие сведения.