В Рузском округе Подмосковья 8 сентября пройдет бесплатный тур по фермерским хозяйствам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бесплатный гастрономический тур по фермерским хозяйствам состоится 8 сентября в Рузском городском округе Московской области. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

"Специалисты покажут и расскажут, как разводят бройлерных цыплят, гусей и уток, доят коров. Познакомят с достижениями местных фермеров. И, конечно, угостят молоком, творогом, ряженкой, сметаной, сливками, сыром и медом", - приводятся в сообщении слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.

Он добавил, что также будет организована выставка-ярмарка местных товаропроизводителей, где можно будет приобрести понравившуюся продукцию.