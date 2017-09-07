В Рузском округе Подмосковья 8 сентября пройдет бесплатный тур по фермерским хозяйствам

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бесплатный гастрономический тур по фермерским хозяйствам состоится 8 сентября в Рузском городском округе Московской области. Об этом сообщается на сайте администрации округа.
"Специалисты покажут и расскажут, как разводят бройлерных цыплят, гусей и уток, доят коров. Познакомят с достижениями местных фермеров. И, конечно, угостят молоком, творогом, ряженкой, сметаной, сливками, сыром и медом", - приводятся в сообщении слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.
Он добавил, что также будет организована выставка-ярмарка местных товаропроизводителей, где можно будет приобрести понравившуюся продукцию.