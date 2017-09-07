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Жители Подмосковья смогут фиксировать случаи незаконного свала мусора через приложение

Москва Московская область
7 сентября, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Подмосковный Госадмтехнадзор тестирует приложение для смартфонов под названием "Мобильный инспектор", в полном режиме оно заработает в октябре

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Госадмтехнадзор Московской области разработал приложение для смартфонов, чтобы получать сведения от жителей региона о незаконном свале мусора. Об этом в четверг сообщила глава ведомства Татьяна Витушева на пресс-конференции "Летний сезон в Подмосковье: итоги антимусорных рейдов".

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Аналогичную функцию фотофиксации сброса мусора в неположенном месте ранее анонсировали власти Подмосковья для регионального портала и мобильного приложения "Добродел".

"У нас скоро будет приложение, которое называется "Мобильный инспектор". Оно будет давать возможность любому человеку [фиксировать] правонарушения. На первом этапе это мусор", - сказала она.

Сведения из "Мобильного инспектора" будут автоматически отправляться в Госадмтехнадзор, пояснила она. Ведомство сможет идентифицировать нарушителя через данные ГИБДД и выписать штраф без выезда на место или вызова нарушителя в отделение, добавила она Витушева.

"Это уже работает в тестовом режиме. В массовом режиме планируем с октября месяца", - сказала чиновник.

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