Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в фарше в гипермаркете "Глобус" в Подмосковье

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Инспекторы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям обнаружили бактерии кишечной палочки в говяжьем фарше в гипермаркете "Глобус" в городе Видном. Об этом в понедельник сообщили в ведомстве.
"В пробе полуфабриката мясного рубленого фарша из постной говядины выявлено ДНК свиньи, наличие бактерии группы кишечной палочки, а также превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов", - говорится в сообщении управления.
Помимо этого, кишечная палочка была найдена в рубленом свином фарше для котлет, добавили в Россельхознадзоре.
Также ведомство обнаружило ДНК свиньи и крупного рогатого скота (корова или бык - прим. ТАСС) в бараньем фарше, продававшемся в отделе полуфабрикатов в магазине.
Россельхознадзор оштрафовал ООО "ГИПЕРГЛОБУС" за выявленные нарушения на 100 тыс. рублей, добавили в управлении.