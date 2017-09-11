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Итоговая явка на выборах в Подмосковье, по предварительным подсчетам, превысила 21%

Москва Московская область
11 сентября, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

10 сентября в регионе прошло более 80 избирательных кампаний

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 21%, по предварительным подсчетам, составила явка избирателей в Московской области в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщается в документах на официальном портале избирательной комиссии Московской области.

"Абсолютное число избирателей..., принявших участие в избирательной кампании - 340 403 человека или 21,25%", - говорится в документе.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работало 1006 участковых избирательных комиссии.

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