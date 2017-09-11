Два детских сада и школу достроят в Подмосковье за обанкротившимся СУ-155 до конца года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Застройщик Urban Group намерен до конца текущего года достроить за обанкротившимся девелопером СУ-155 два детских сада суммарно на 240 мест и школу на 550 детей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании Urban Group.

"Девелоперская компания Urban Group до конца года достроит в Московской области за обанкротившимся застройщиком СУ-155 два детских сада в Павшинской пойме суммарно на 240 детей, а также школу на 550 мест в Чехове", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время застройщик ожидает получениz разрешения для достройки школы на 550 мест в Долгопрудном. А до конца 2018 года Urban Group возведет за СУ-155 12 соцобъектов, а также обеспечит жильем 150 обманутых дольщиков, реализовав проект жилого комплекса "Город-событие Лайково" в Одинцовском районе.

В 2018 году двери для воспитанников откроют школы в Южном Домодедове, Павшинской пойме и Долгопрудном, а также поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс в Долгопрудном.

"Мы намерены выполнить все взятые на себя обязательства перед правительством Московской области и тысячами обманутых дольщиков до конца будущего года. Urban Group сделает все возможное, чтобы качественно и в срок достроить социальные объекты", - сказала директор по информационной политике и PR Яна Максимова, чьи слова приводятся в материале.

Обманутые дольщики Подмосковья

Как ранее сообщал министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов, обманутые дольщики из Подмосковья обанкротившегося застройщика СУ-155 получат ключи от квартир до конца 2019 года, кроме того, до конца 2021 года будут построены еще три последних объекта СУ-155, по которым нет обязательств перед гражданами.

В 2012 году в Подмосковье насчитывалось 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. В период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 долгостроев с более чем 6 тыс. обманутыми дольщиками.

Сейчас, по официальным данным, в регионе насчитывается порядка 5 тыс. обманутых дольщиков и 24 проблемных объекта. В антирейтинге субъектов РФ по количеству обманутых дольщиков Московская область занимает седьмое место.