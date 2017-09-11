Специалисты найдут источник неприятного запаха на востоке Подмосковья за неделю

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области, департамент экологии и природопользования Москвы и департамент Росприроднадзора по ЦФО создали штаб по определению источника неприятного запаха на востоке Московской агломерации, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
Жители Балашихинского, Люберецкого и Реутовского городских округов неоднократно жаловались на усилившийся в последнее время неприятный запах. 8 сентября Минэкологии Подмосковья сообщило о начале совместных поисков источника запаха с департаментом Росприроднадзора по ЦФО и департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
"По поручению губернатора мы проводили заседание штаба. Сегодня штаб этот сформирован. Мы договорились о том, что за неделю выявляем потенциальные предприятия, которые этот запах могут источать", - сказал зампред правительства области. Источников, скорее всего, несколько, добавил он.
Помимо экологических подразделений властей Москвы и Московской области в проверках будут участвовать Роспотребнадзор и МЧС, по словам Чупракова.
"Мы уверены, что прокуратура согласует проверки", - сказал он.
На следующее совещание штаба, которое состоится через неделю, власти пригласят общественников, чтобы совместно определить "конкретные предложения по устранению источника запаха", когда будет составлен список предположительных нарушителей законодательства в области окружающей среды, сказал Чупраков.