Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты найдут источник неприятного запаха на востоке Подмосковья за неделю

Москва Московская область
11 сентября, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В проверках примут участие экологические подразделения властей Москвы и Московской области, Роспотребнадзор и МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области, департамент экологии и природопользования Москвы и департамент Росприроднадзора по ЦФО создали штаб по определению источника неприятного запаха на востоке Московской агломерации, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Жители Балашихинского, Люберецкого и Реутовского городских округов неоднократно жаловались на усилившийся в последнее время неприятный запах. 8 сентября Минэкологии Подмосковья сообщило о начале совместных поисков источника запаха с департаментом Росприроднадзора по ЦФО и департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

"По поручению губернатора мы проводили заседание штаба. Сегодня штаб этот сформирован. Мы договорились о том, что за неделю выявляем потенциальные предприятия, которые этот запах могут источать", - сказал зампред правительства области. Источников, скорее всего, несколько, добавил он.

Помимо экологических подразделений властей Москвы и Московской области в проверках будут участвовать Роспотребнадзор и МЧС, по словам Чупракова.

"Мы уверены, что прокуратура согласует проверки", - сказал он.

На следующее совещание штаба, которое состоится через неделю, власти пригласят общественников, чтобы совместно определить "конкретные предложения по устранению источника запаха", когда будет составлен список предположительных нарушителей законодательства в области окружающей среды, сказал Чупраков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд предлагает повысить МРОТ на 21,7% в 2018 году
2
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
3
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
4
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
5
Венгрия призывает ООН и ОБСЕ отреагировать на новый закон об образовании на Украине
6
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама