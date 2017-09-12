Летные испытания двигателя для самолета Ил-112В начались в Подмосковье

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, предназначенного для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300, начались в подмосковном ЛИИ имени М. М. Громова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"Первый вылет летающей лаборатории Ил-76ЛЛ с опытным двигателем ТВ7-117СТ состоялся сегодня на базе ЛИИ имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском. В ходе испытаний будет проверена работа силовой установки в натурных условиях, на различных режимах и диапазонах высот", - сообщили в ОДК.

Ранее летающая лаборатория с установленным на нее двигателем ТВ7-117СТ (форсированная модификация двигателя ТВ7-117СМ) была продемонстрирована на авиасалоне МАКС-2017. Мощность двигателя разработки "ОДК-Климов" на максимальном взлетном режиме составляет три тысячи лошадиных сил, на повышенном чрезвычайном режиме - 3,6 тысячи лошадиных сил. В составе силовой установки двигатель ТВ7-117СТ работает совместно с воздушным винтом АВ112 (разработки НПП "Аэросила"), обладающим большей производительностью. Новые двигатели собираются только из российских деталей, узлов и комплектующих.

По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, новый двигатель существенно повысит конкурентоспособность самолетов Ил-112В и Ил-114-300. ОАК подготовила лабораторию на базе самолета Ил-76 к испытаниям меньше, чем за год. В работе участвовали сотрудники ЛИИ имени М. М. Громова, компаний "Ильюшин" и РСК "МиГ". Полеты самолета-лаборатории осуществляют пилоты Школы летчиков-испытателей ЛИИ имени М. М. Громова.

Стендовые испытания ТВ7-117СТ на модернизированном испытательном стенде "ОДК-Климов" стартовали в сентябре 2016 года. ТВ7-117СТ является базовым двигателем для силовой установки перспективного легкого военно- транспортного самолета Ил-112В. При этом гражданская модификация двигателя (ТВ7-117СТ-01) станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300, возобновление серийного производства которого планируется в России.