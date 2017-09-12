В Подмосковье зампредседателя совета депутатов задержана при получении взятки

Судья Москалев назначен на матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ростов"Спорт 12 сентября, 11:54
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-ЗораАрмия и ОПК 12 сентября, 11:49
Коган: ISU ищет баланс между катанием и прыжками в фигурном катанииСпорт 12 сентября, 11:42
Завершился прием заявок по УФО на всероссийский конкурс СМИ "СМИротворец"Новости партнеров 12 сентября, 11:42
Тарасова против снижения оценки за прыжок в четыре оборота в мужском фигурном катанииСпорт 12 сентября, 11:33
Мультипликатор и создатель ряда аттракционов парков Disneyland умер в возрасте 98 летКультура 12 сентября, 11:33
Росавтодор считает нецелесообразным введение скидок в "Платоне" при льготном тарифеЭкономика и бизнес 12 сентября, 11:31
Шесть побед "Спартака" и четвертьфинал ЦСКА: успехи российских клубов в Лиге чемпионовСпорт 12 сентября, 11:30
Кабмин не поддержал проект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиляЭкономика и бизнес 12 сентября, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя совета депутатов поселения Быково Раменского района Подмосковья задержана за получение взятки в 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"В июне между Администрацией городского поселения Быково и ООО "Дорожный эксперт" заключен муниципальный контракт на сумму около 3 млн рублей, в связи с чем у подозреваемой возник умысел, направленный на получение взятки в размере 10% от суммы контракта за общее покровительство через посредника, не осведомленного о ее преступных действиях. 6 сентября при получении денежных средств от представителя ООО "Дорожный эксперт" посредник и подозреваемая были задержаны", - сообщили в ГСУ.
Суд отправил подозреваемую под домашний арест, свою вину она полностью признала в ходе допроса.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").