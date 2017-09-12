В Подмосковье зампредседателя совета депутатов задержана при получении взятки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя совета депутатов поселения Быково Раменского района Подмосковья задержана за получение взятки в 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В июне между Администрацией городского поселения Быково и ООО "Дорожный эксперт" заключен муниципальный контракт на сумму около 3 млн рублей, в связи с чем у подозреваемой возник умысел, направленный на получение взятки в размере 10% от суммы контракта за общее покровительство через посредника, не осведомленного о ее преступных действиях. 6 сентября при получении денежных средств от представителя ООО "Дорожный эксперт" посредник и подозреваемая были задержаны", - сообщили в ГСУ.

Суд отправил подозреваемую под домашний арест, свою вину она полностью признала в ходе допроса.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").