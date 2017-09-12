В Подмосковье автомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожных путях

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожных путях в Подмосковье, водитель автомобиля погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"На 129-м км железнодорожного пути Москва - Касимов на нерегулируемом переезде легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с тепловозом. В результате аварии погиб водитель автомобиля", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.