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Гражданский терминал аэропорта Жуковский переключили на резервное электроснабжение

Москва Московская область
12 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Обслуживание в аэропорту происходит без задержек

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Гражданский терминал аэропорта Жуковский в Подмосковье переключили на резервное электроснабжение из-за аварии на подстанции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На деятельности аэропорта это никак не сказалось, так как терминал обладает резервными системами энергоснабжения. Они моментально сработали, поэтому обслуживание происходит без задержек", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту опровергли информацию ряда СМИ о якобы возникших перебоях в работе систем досмотра и транспортных лент.

Авария произошла на электроподстанции на территории Летно-исследовательского института, от нее запитан терминал, рассказал собеседник агентства.

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