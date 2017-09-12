Гражданский терминал аэропорта Жуковский переключили на резервное электроснабжение

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Гражданский терминал аэропорта Жуковский в Подмосковье переключили на резервное электроснабжение из-за аварии на подстанции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"На деятельности аэропорта это никак не сказалось, так как терминал обладает резервными системами энергоснабжения. Они моментально сработали, поэтому обслуживание происходит без задержек", - сказали в пресс-службе.
В аэропорту опровергли информацию ряда СМИ о якобы возникших перебоях в работе систем досмотра и транспортных лент.
Авария произошла на электроподстанции на территории Летно-исследовательского института, от нее запитан терминал, рассказал собеседник агентства.