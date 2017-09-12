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В Подмосковье в этом году обеспечили жильем более 60% сирот от плана

Москва Московская область
12 сентября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Всего за последние три года жильем обеспечено более двух тысяч детей-сирот

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области в 2017 году обеспечили квартирами более 60% детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в текущем году жильем планируется обеспечить 762 ребенка. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель министра образования Московской области Людмила Овечкина.

"На этот год мы запланировали обеспечение жильем 762 детей, оставшихся без попечения родителей. И уже на сегодняшний день 447 человек или более 60% ребят обеспечены квартирами. Главная задача - до конца года стопроцентно реализовать нашу программу по обеспечению жильем детей- сирот", - сказала Овечкина.

Она добавила, что в соответствии с региональной программой за последние три года жильем обеспечено более двух тысяч детей-сирот. Детям предоставляются однокомнатные благоустроенные квартиры общей площадью не менее 27 кВ м. "И что отрадно, - более 50% этих квартир предоставляются в новостройках. Они приобретаются по месту жительства в пределах границ муниципальных образований", - добавила она.

Как ранее сообщала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой, власти региона увеличили в 2017 году финансирование покупки жилья для детей-сирот на 240 млн рублей до 1,9 млрд рублей.

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