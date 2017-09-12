Красногорский ФОК принят в эксплуатацию со множеством дефектов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация городского поселения Нахабино Красногорского городского округа Московской области приняла физкультурно-оздоровительный центр (ФОК) в эксплуатацию со множеством дефектов. Об этом во вторник сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

"Активисты ОНФ осмотрели здание комплекса и выявили множество нарушений в постройке и недоделанных работ. Обнаружилось, что во многих помещениях не выполнены отделочные работы, входные двери не отрегулированы и плохо открываются, дренажные колодцы забиты цементом, наружное освещение установлено не по проекту", - сказали в пресс-службе организации.

Помимо этого, территория ФОКа была не благоустроена, отсутствовали канализационные сливы для воды из бассейна и разбиты пять стеклопакетов. Кроме этого, на втором этаже протекает кровля, сказали в ОНФ.

Стоимость контракта на строительство ФОКа составила 159 млн рублей. Местные власти приняли здание в эксплуатацию в декабре 2016 года. "Сдавать или принимать в эксплуатацию социально значимые объекты с нарушениями и недоделками - грубое нарушение законодательства", - процитировали в пресс-службе ОНФ сопредседателя регионального штаба организации Алексея Малого.

ОНФ не нашел сведений о принятых заказчиком - администрацией Нахабина - штрафных мерах к подрядчику, и заподозрил возможный сговор между должностными лицами, местными властями и подрядной организацией, добавил Малый.

"Мы направим информацию в Следственный комитет и прокуратуру Московской области, а также обратимся в администрацию городского округа Красногорск с просьбой устранить обнаруженные дефекты и привести здание ФОКа в надлежащее состояние", - прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.