В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Женщина попала под электричку в Подмосковье при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Около 20:15 на станции Электрогорск электропоездом сообщения "Москва - Электрогорск" смертельно травмирована женщина, переходящая пути в неустановленном месте", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что электричка "Электрогорск - Москва" отменена из-за человека, попавшего под железнодорожные пути.