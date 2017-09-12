В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Женщина попала под электричку в Подмосковье при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"Около 20:15 на станции Электрогорск электропоездом сообщения "Москва - Электрогорск" смертельно травмирована женщина, переходящая пути в неустановленном месте", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка.
Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что электричка "Электрогорск - Москва" отменена из-за человека, попавшего под железнодорожные пути.