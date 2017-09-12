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В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

Москва Московская область
12 сентября, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Погибшая переходила пути в неустановленном месте

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Женщина попала под электричку в Подмосковье при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Около 20:15 на станции Электрогорск электропоездом сообщения "Москва - Электрогорск" смертельно травмирована женщина, переходящая пути в неустановленном месте", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что электричка "Электрогорск - Москва" отменена из-за человека, попавшего под железнодорожные пути.

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