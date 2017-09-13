Три округа Подмосковья отстают в подготовке к отопительному сезону

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Солнечногорский муниципальный район и городские округа Жуковский и Рузский начали отставать от плана подготовки муниципалитетов к отопительному сезону 2017-2018 года в Московской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Пестов.

"Есть муниципалитеты, где допущены отставания при выполнении планов подготовки к отопительному периоду. В "красной зоне" находятся Солнечногорский муниципальный район, а также городские округа Жуковский и Рузский", - процитировали Пестова в его пресс-службе. Зампред не уточнил, будут ли им вменяться какие-либо санкции за отставание.

Все работы по подготовке объектов ЖКХ Подмосковья к отопительному периоду должны быть завершены до 15 сентября, добавил зампред. В целом на 13 сентября готовность жилищно-коммунального комплекса региона к осенне-зимнему сезону составила 95%.

Подготовка полностью завершена в Реутове, близка к 100% готовность системы ЖКХ в городских округах Бронницы, Коломна, Королев, Лыткарино, Протвино, Ступино и Черноголовка, сказал Пестов.