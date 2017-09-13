Суд в Подмосковье приговорил авиадебошира к шести месяцам колонии-поселения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Химкинский городской суд приговорил пассажира, который в мае этого года устроил дебош на борту авиакомпании "Аэрофлот", летевшем из Тель-Авива в Москву, к шести месяцам колонии-поселения. Об этом сообщила в среду пресс-служба авиакомпании.

"Пассажиру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении", - говорится в сообщении "Аэрофлота" со ссылкой на решение суда.

Авиакомпания не уточняет имя дебошира, однако отмечает, что этот приговор стал первым случаем привлечения пассажира к уголовной ответственности после принятия поправок в УК, предусматривающих наказание за хулиганство на воздушном транспорте.

Новая редакция статьи о хулиганстве, предусматривающая ужесточение наказания для авиадебоширов, была введена в УК РФ в апреле этого года. Она предусматривает штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.