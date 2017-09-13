Более 300 тыс. детей отдохнули в лагерях Подмосковья в период летней кампании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 300 тысяч детей в возрасте от семи до пятнадцати лет отдохнули в лагерях Московской области в период летней кампании. Всего на территории региона функционировало 1337 лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Этим летом отдохнуло [в летних лагерях Подмосковья] чуть более 307,7 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет", - сказала Забралова, чьи слова цитирует пресс-служба.

Всего на территории Московской области в период летней оздоровительной кампании в этом году функционировало 1337 лагерей, из которых 102 - стационарных загородных, 14 - палаточных, 1147 - с дневным пребыванием и 74 - труда и отдыха.

Она добавил, что в консолидированном бюджете региона на организацию детского отдыха в 2017 году предусмотрено более 1,4 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей - средства бюджета Московской области.

Кроме того, юные жители Подмосковья будут направляться на отдых и в осенний период, а также на зимних каникулах. В целом планируется оздоровить 350 тысяч детей.

"Хочу подчеркнуть, что областные власти не обошли стороной детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, например, на Черноморское побережье было направлено более 8 тыс. детей: 3400 - в Краснодарский край, 4761 - в Республику Крым. В подведомственных Министерству социального развития Московской области организациях отдыха и оздоровления отдохнуло 2760 детей", - сказала Забралова