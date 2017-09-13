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В Подмосковье погашена задолженность по зарплате работникам больницы на 30 млн рублей

Москва Московская область
13 сентября, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Прокуратура Долгопрудного будет контролировать вопрос полного погашения образовавшегося долга

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате работникам Долгопрудненской городской больницы на 30 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, у учреждения здравоохранения образовалась задолженность по оплате 42 госконтрактов.

"В связи с этим прокуратура города Долгопрудного Московской области внесла главному врачу больницы представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время произведен расчет с исполнителями по 20 госконтрактам на сумму более 30 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Вопрос полного погашения образовавшегося долга поставлен в прокуратуре Долгопрудного на особый контроль.

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