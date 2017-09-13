В Подмосковье погашена задолженность по зарплате работникам больницы на 30 млн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате работникам Долгопрудненской городской больницы на 30 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, у учреждения здравоохранения образовалась задолженность по оплате 42 госконтрактов.

"В связи с этим прокуратура города Долгопрудного Московской области внесла главному врачу больницы представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время произведен расчет с исполнителями по 20 госконтрактам на сумму более 30 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Вопрос полного погашения образовавшегося долга поставлен в прокуратуре Долгопрудного на особый контроль.