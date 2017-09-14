Клинский район Подмосковья будет преобразован в городской округ

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мособлдума приняла в трех чтениях закон о преобразовании Клинского района Московской области в городской округ, переход произойдет 1 января 2018 года. Об этом передает в четверг корреспондент ТАСС из здания областного парламента.
"Законопроект "Об организации местного самоуправления на территории Клинского муниципального района" комитет предлагает одобрить, принять за основу и, в случае поправок, - в целом", - сказал председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов.
Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, объединение территорий городских поселений Клин, Высоковск, Решетниково и сельских поселений Воздвиженское, Воронинское, Зубовское, Нудольское, Петровское, входящих в состав Клинского муниципального района, осуществляется по инициативе главы этого района и с согласия населения каждого из вышеперечисленных муниципальных образований, выраженного Советами депутатов указанных городских поселений.
Данным законопроектом предполагается переходный период, который обеспечит эффективный переход от двухуровневой системы местного самоуправления к единому муниципальному образованию. В течение переходного периода произойдет формирование органов местного самоуправления городского округа.
Представительный орган местного самоуправления Совет депутатов городского округа Клин должен быть сформирован в течение текущего года, ориентировочный период избрания Совета депутатов - декабрь этого года. После формирования Совета депутатов будут сформированы иные органы - администрация, контрольно-счетная палата, а также избран глава городского округа. Переход к городскому округу произойдет 1 января 2018 года.
Объединение указанных поселений осуществляется без изменения границ территории Клинского муниципального района. Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.