Первые сутки на спецстоянке для эвакуированных в Подмосковье машин могут стать бесплатными

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума рассмотрела в первом чтении законопроект, который устанавливает, что срок хранения эвакуированного в Подмосковье автомобиля на спецстоянке будет считаться в сутках, при этом за неполные сутки плата взиматься не будет. Об этом передает корреспондент ТАСС из здания областного парламента.

"Проектом закона Московской области предлагается исчислять срок хранения задержанного транспортного средства в сутках с момента его выгрузки на специализированной стоянке по окончании перемещения до момента возврата транспортного средства и взимать с лиц, привлеченных к административной ответственности за административное правонарушение, стоимость хранения за каждые полные сутки", - сказал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, законодательство Российской Федерации в настоящий момент определяет, что срок хранения задержанного автомобиля исчисляется в часах с момента его выгрузки на спецстоянку до момента возврата транспортного средства владельцу.

Сейчас стоимость штрафной стоянки в час в Подмосковье для категории А составляет 50 рублей, B и D до 3,5 тонны - 100 рублей, D массой более 3,5 тонны, C и E - 200 рублей и для негабаритных транспортных средств - 300 рублей.

Если Мособлдума примет закон в трех чтениях, то автовладелец должен будет оплатить только стоимость эвакуации и штраф за нарушение. При этом цена перемещения на штрафстоянку зависит от категории и массы автомобиля и начинается от 4,5 тыс. руб.

Законопроект будет способствовать обеспечению единообразия оплаты в Московском регионе, поскольку ранее аналогичные нормы были приняты для Москвы.