Маткапитал в Подмосковье могут получать лишь зарегистрированные на момент рождения ребенка

Михаил Задорнов из ВТБ24 возглавит банк "Открытие"Экономика и бизнес 14 сентября, 13:57
В Москве объявлен желтый уровень опасностиОбщество 14 сентября, 13:51
В Киеве сообщили, что следствие по делу Вороненкова находится на завершающей стадииПроисшествия 14 сентября, 13:51
Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией за 8 месяцев 2017 г. увеличились на 25%Транспорт 14 сентября, 13:47
"Дыра" в капитале банка "Югра" выросла в 43 разаЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:42
Крыша стадиона Parken будет открыта во время футбольного матча "Копенгаген" - "Локомотив"Спорт 14 сентября, 13:40
Российский боксер Сергей Ковалев пока не сменил тренераСпорт 14 сентября, 13:38
Контейнерооборот порта Сингапур в августе вырос на 10%Транспорт 14 сентября, 13:35
Меркель хочет обязать иностранных автопроизводителей снижать выбросы от дизельных машинОбщество 14 сентября, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мособлдума рассмотрела в двух чтениях законопроект "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области", предусматривающий предоставление регионального материнского капитала только зарегистрированным жителям Подмосковья. Об этом передает в четверг корреспондент ТАСС из здания областного парламента.
"Учитывая, что данная мера [материнский капитал] разработана в целях поддержки жителей Московской области, проектом закона предлагается уточнить, что право на предоставление регионального материнского капитала возникает у граждан, имевших на дату рождения ребенка место жительства в Московской области", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Как уточняется в пояснительной записке, проектом закона предлагается уточнить, что к многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет.