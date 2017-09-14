Маткапитал в Подмосковье могут получать лишь зарегистрированные на момент рождения ребенка

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мособлдума рассмотрела в двух чтениях законопроект "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области", предусматривающий предоставление регионального материнского капитала только зарегистрированным жителям Подмосковья. Об этом передает в четверг корреспондент ТАСС из здания областного парламента.

"Учитывая, что данная мера [материнский капитал] разработана в целях поддержки жителей Московской области, проектом закона предлагается уточнить, что право на предоставление регионального материнского капитала возникает у граждан, имевших на дату рождения ребенка место жительства в Московской области", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Как уточняется в пояснительной записке, проектом закона предлагается уточнить, что к многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет.