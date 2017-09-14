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Подмосковье ожидает прихода новых инвесторов из Финляндии

Москва Московская область
14 сентября, 14:10 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

В регионе уже работают 35 финских компаний

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Московская область ожидает прихода в регион новых инвесторов из Финляндии. Об этом сообщил в четверг ТАСС замглавы правительства региона - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев в рамках презентации инвестиционного потенциала Московской области в Хельсинки.

"У нас есть приоритетные отрасли, но мы ожидаем прихода во все. Среди приоритетных - это, конечно, обрабатывающая промышленность, пищевая промышленность, строительные материалы и другие, достаточно интересным может быть, в том числе фармкластер, мы предпринимаем активные усилия, чтобы создать особые условия для этого вида бизнеса. Все указанные направления ждут инвесторов со стороны", - указал Буцаев. Он добавил, что в Московской области уже работают 35 финских компаний.

Министр сообщил, что в период после введения западных санкций и российских контрсанкций иностранные компании продолжали активную работу в Московской области.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что не было спада активности финских компаний, да и европейских в целом. И это, наверное, отдельная положительная черта нашего региона. В настоящий момент мы считаем, что наиболее важной характеристикой является устойчивость инвестиционного интереса", - пояснил Буцаев.

Выступая на презентации инвестиционного потенциала Московской области, он также отметил, что финские инвесторы продемонстрировали в регионе свою стабильность с точки зрения развития бизнеса, а также то, что "на них не влияют какие-то сиюминутные факторы".

По его словам, у Московского региона есть множество преимуществ для тех западных компаний, которые еще захотят туда прийти. "Мы занимаем первое место по индустриальному развитию, это отличительная черта Московской области как региона РФ, мы вторые по объемам торговли, причем она растет активно, а также третьи по уровню жизни в стране. Наш регион - это транспортное ядро, кроме того, у нас много высокотехнологичных кадров, поэтому мы подготовлены для прихода компаний из этой сферы", - подчеркнул Буцаев.

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