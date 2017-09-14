Более 1600 объектов ЖКХ Подмосковья начнут обесточивать с 18 сентября из-за долгов

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая энергосбытовая компания Московской области ПАО "Мосэнергосбыт" планирует с 18 сентября начать отключать от энергоснабжения 1668 котельных, водозаборных узлов, насосных станций и других объектов ЖКХ в Подмосковье, которые принадлежат предприятиям-должникам. Отключения произойдут во всех муниципальных образованиях региона по опубликованному графику, сообщили в пресс-службе компании в четверг.
"ПАО "Мосэнергосбыт" вынуждено пойти на крайние меры и приступить с 18 сентября 2017 года к ограничению энергоснабжения всех котельных, водозаборных узлов, насосных станций и других объектов, принадлежащих предприятиям-должникам во всех муниципальных образованиях Подмосковья. Всего в графике на ограничение до конца сентября значится 1668 объектов", - заявили в компании.
Однако последствия отключений не должны отразиться на жителях, пояснили ТАСС в пресс-службе компании. Ответственность за это по закону понесет должник. "Теоретически отключения могут привести к последствиям (для жителей - прим. ТАСС). То есть не будет горячей или вообще какой-либо воды. Это зона его ответственности, чтобы последствия введенного по его (должника - прим. ТАСС) вине ограничения не отразились на третьих лицах. В данном случае это граждане", - уточнили в компании.
При этом не у всех объектов ЖКХ есть возможность обеспечить работу за счет других источников энергии, например, дизельного генератора. Поэтому в "Мосэнергобыте" только выразили надежду, что жители не пострадают от отключений.
Суммарная просроченная задолженность за потребленную электроэнергию со стороны предприятий ЖКХ Подмосковья по данным на конец августа составила более 4,4 млрд рублей, отметили в компании. За восемь месяцев 2017 года долг вырос на 1,06 млрд рублей, что "сопоставимо с ростом просроченного долга данной категории потребителей за весь 2016 год - 1,166 млрд рублей", заявили в "Мосэнергосбыте".
Летом 2017 года компания ограничила энергоснабжение за долги 394 объектов, добавили в пресс-службе "Мосэнергосбыта".