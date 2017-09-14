Подростковые суициды в Московской области сократились на 30% в 2017 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика наблюдается в количестве ЧП с участием детей и подростковых суицидов. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам летней оздоровительной кампании в Подмосковье "Лето - 2017: дети" заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов.

"Подростковые суициды сократились на 30% за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <...> Количество несчастных случаев сократилось. Мы выходили к минимальному показателю в начале июня, это снижение на 50% по сравнению с прошлым годом", - сказал Здобнов. Среди причин положительной динамики он назвал разъяснительную работу с родителями, информирование детей об угрозах и сотрудничество с главным управлением Следственного комитета и МВД по блокировке информации, наносящей вред ребенку.

За лето этого года в области совершены три попытки суицида, одного ребенка спасти не удалось. Основные причины самоубийств - детско-родительские конфликты и проблемы в общении со сверстниками. Особое внимание уделяется борьбе с так называемыми "группами смерти" в социальных сетях.

"За шесть месяцев 55 детей выявлено в 22 "группах смерти", это подростки от 11 до 17 лет, из 55 участие 26 детей не подтвердилось. Порядка 8 детей прошли лечение в психдиспансерах за полугодие", - сообщил Здобнов. Он отметил, что только в 5 случаях из 55 сообщения об участии детей в таких группах поступали от родителей. В остальных случаях - из образовательных учреждений и правоохранительных органов, занимающихся мониторингом социальных сетей.

О количестве чрезвычайных происшествий с участием детей сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "Всего 245 произошло происшествий, этим летом мы, к сожалению, потеряли 77 детей", - привела данные омбудсмен.

По причине ДТП погибли 14 человек, 18 человек - из-за неосторожности на железной дороге ("зацеперы" или переходящие пути в неположенном месте), 13 человек утонуло, привела статистику Мишонова. Из всех несчастных случаев около 95% происходит по недосмотру взрослых, отметила детский омбудсмен.