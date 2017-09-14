В Подмосковье заключили на 5% больше браков в 2017 году по сравнению с прошлым

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области отметили рост на 5% заключенных браков в регионе с января по август по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Всего за восемь месяцев текущего года было заключено 39500 браков. Об этом сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"За январь-август 2017 года в Московской области зарегистрировано 39500 браков. Отрадно наблюдать положительную динамику - это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сказала Забралова, чьи слова цитирует пресс-служба.

Как подчеркнули в главном управлении ЗАГС Московской области, на данный момент довольно популярной услугой стала удаленная подача заявления о заключении брака через портал государственных услуг.

"Учитывая возможность подать заявление через портал без посещения органа ЗАГС и семипроцентную скидку на уплату госпошлины в режиме онлайн, молодожены других регионов все чаще пользуются нашими подмосковными органами ЗАГС", - отметили там.