Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи

Москва Московская область
15 сентября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

На месте аварии работают ремонтные бригады

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Упавшее на провода дерево спровоцировало отключение 18 трансформаторных подстанций в двух муниципалитетах Московской области. В настоящее время уточняется, сколько потребителей осталось без электричества, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Мособлэнерго".

"В Голицыно [отключено] - 16 трансформаторных подстанций (ТП) и в Балашихе - две ТП. Отключены из-за обрыва провода. На линии упало дерево", - пояснил собеседник агентства.

Ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии, отметили в "Мособлэнерго". "С 14:00 в компании объявлен режим повышенной готовности. Сейчас все наши бригады оперативного реагирования приведены в повышенную готовность", - добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС распространило предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье с 12:00. В Московском регионе ожидался дождь, гроза и шквалистый ветер до 25 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
2
Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года
3
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
4
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
5
В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи
6
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
7
СМИ: создание зоны деэскалации в Идлибе вызвало раскол в лагере экстремистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама