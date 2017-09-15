В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Упавшее на провода дерево спровоцировало отключение 18 трансформаторных подстанций в двух муниципалитетах Московской области. В настоящее время уточняется, сколько потребителей осталось без электричества, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Мособлэнерго".
"В Голицыно [отключено] - 16 трансформаторных подстанций (ТП) и в Балашихе - две ТП. Отключены из-за обрыва провода. На линии упало дерево", - пояснил собеседник агентства.
Ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии, отметили в "Мособлэнерго". "С 14:00 в компании объявлен режим повышенной готовности. Сейчас все наши бригады оперативного реагирования приведены в повышенную готовность", - добавили в пресс-службе.
Ранее МЧС распространило предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье с 12:00. В Московском регионе ожидался дождь, гроза и шквалистый ветер до 25 м/с.