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В Подмосковье около 1,6 тыс. человек остались без света из-за грозы

Москва Московская область
15 сентября, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В Балашихе и Голицине электроснабжение уже восстановили

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Около 1,6 тыс. человек, по уточненным данным, в пятницу остались без электроэнергии в Подмосковье из-за отключения 21 трансформаторной подстанции высокого напряжения. Аварии произошли при грозе и шквалистом ветре, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Мособлэнерго".

"Уточненные данные - 1600 жителей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что без света осталось около 2 тыс. человек.

"Зафиксировано технологическое нарушение энергоснабжения в Красноармейске - 11 трансформаторных подстанций, в Луховицах - шесть и в Чехове - четыре. Сейчас (отключения происходят - прим. ТАСС) в основном из-за непогоды", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что в городском поселении Голицыно и в городе Балашиха из-за обрыва высоковольтных линий электропередачи были отключены 16 и две трансформаторных подстанций соответственно. "В Балашихе и Голицыно энергоснабжение восстановлено", - сказали в "Мособлэнерго".

15 сентября МЧС распространило предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье с 12:00. В регионе ожидался дождь, гроза и шквалистый ветер до 25 м/с. С 14:00 мск "Мособлэнерго" объявил режим повышенной готовности в компании.

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