Четыре человека пострадали в ДТП с участием грузовика в Подмосковье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате столкновения легковушки и грузовика МАЗ, груженого щебнем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 6-м км трассы А-108 в Нарофоминском районе Московской области в районе деревни Любаново грузовик МАЗ столкнулся с автомобилем KIA", - сказали в ведомстве.

В результате грузовик опрокинулся на автобусную остановку и частично засыпал ее щебнем. "В ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - добавили в главке.

На месте аварии находятся врачи скорой помощи, спасатели, выясняются причины происшествия.