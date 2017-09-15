Мобильный резерв полицейских создан в Рузском округе из-за телефонного терроризма

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Рузского городского округа Подмосковья приняли решение о создании круглосуточного мобильного резерва полицейских в связи с участившимися случаями телефонного терроризма. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе округа.
"Круглосуточный мобильный резерв из 15 сотрудников полиции создан в Рузском городском округе в связи с участившимися сообщениями о якобы заминированных объектах в разных городах России", - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов, чьи слова цитирует пресс-служба.
Он уточнил, что в оперативную группу входят полицейские из различных отделов, также при необходимости к работе готовы приступить кинологи. "В случае, если подобные звонки будут поступать массово, как это было в ряде городов страны, будем привлекать силовиков из соседних городов и районов", - добавил глава.
Как отметили в пресс-службе округа, последний случай, когда в Рузе был обнаружен подозрительный предмет, произошел весной. Тогда был перекрыт участок автомобильного движения, производилась эвакуация людей из жилых домов и близлежащих офисов. Опасности, как выяснилось позже, коробка не представляла - внутри оказался мусор.
11-12 сентября в различных регионах России были зафиксированы многочисленные звонки о заложенных взрывных устройствах. К проверке сообщений привлекалась Росгвардия, ни одно из них не подтвердилось.
13 сентября всплеск ложных сообщений об угрозе взрывов был в Москве: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы, эвакуированы более 50 тыс. человек. В четверг эвакуация прошла также в более чем десяти московских школах из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, подобные сообщения поступали и в адрес нескольких кинотеатров, угрозы не нашли подтверждения.