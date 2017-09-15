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В Подмосковье женщина осуждена на три года колонии за истязание своих детей

Москва Московская область
15 сентября, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В настоящее время дети находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам и одному месяцу колонии мать, истязавшую двоих своих детей в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Собранные следственными органами доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летней гражданки Республики Молдова Алены Кривенко, признанной виновной по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетних")", - сообщили в ГСУ.

Как установлено следствием и судом, с декабря 2016 года по 21 марта 2017 года Кривенко систематически избивали металлическим ремнем и другими предметами свою одиннадцатилетнюю дочь, а также рассыпала на полу гречневую крупу и требовала, чтобы дочь и семилетний сын вставали на нее голыми ногами и стояли не менее 15 минут. При этом Кривенко называла это методом воспитания детей.

Дети помещены в один из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Подмосковье.

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