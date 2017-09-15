Электроснабжение 1,6 тыс. жителей Подмосковья восстановлено после грозы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Мособлэнерго" полностью восстановило электроснабжение 1,6 тыс. жителей Подмосковья, которые оставались без света после грозы и шквалистого ветра, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящий момент все линии высокого напряжения работают в штатном режиме, исполняются заявки на линиях низкого напряжения. Основная причина - обрыв проводов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за обрыва высоковольтных линий без электричества в Московской области остались 1,6 тыс. человек. В частности, из-за шквалистого ветра и грозы вышло из строя 16 трансформаторных подстанций высокого напряжения (ТП) в Голицыно, две - в Балашихе, 11 - в Красноармейске, шесть - в Луховицах, четыре - в Чехове.

По данным компании, наибольшее количество заявок на восстановление электроснабжения на линиях низкого напряжения направлено из Одинцова, Пушкина, Дедовска и Раменского.

Ранее МЧС распространило предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье с 12:00. Ожидались дождь, гроза и шквалистый ветер до 25 м/с.