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Рейтинг аварийности дорог Подмосковья возглавила трасса М-5 Урал

Москва Московская область
18 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По итогам первых девяти месяцев 2017 года в произошедших на трассе ДТП погибли 29 человек, еще 112 пострадали

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Путепровод от МКАД до федеральной трассы М-5 "Урал"

Путепровод от МКАД до федеральной трассы М-5 "Урал"

© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Трасса М-5 Урал стала самой аварийно опасной федеральной дорогой Московской области по итогам девяти месяцев 2017 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ФКУ "Центравтомагистраль" (входит в структуру "Росавтодора"), которая обслуживает сеть федеральных автодорог на территории Подмосковья и смежных с ней областей.

"По итогам девяти месяцев 2017 года наибольшее количество ДТП зафиксировано на дороге М-5 Урал. Всего на трассе произошло 85 аварий, в которых погибло 29 человек и еще 112 пострадали", - отметили в пресс-службе.

Из 85 произошедших на это трассе аварий 64 - это столкновения автомобилей и наезды на деревья, столбы и стоящие машины. Еще 13 ДТП - это случаи с участием пешеходов.

В "Центравтомагистрали" считают, что основная причина аварийности на этой трассе - несоблюдение правил дорожного движения: превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции и нарушение правил обгона и перестроения.

Компания пытается снизить количество аварий на М-5, усилив контроль за скоростью. "Для контроля за дорожным движением и состоянием покрытия трассы было установлено 34 камеры контроля скоростного режима, пять пунктов учета интенсивности движения и шесть автоматических дорожных метеостанций с видеокамерами", - пояснили в пресс-службе предприятия.

ФКУ "Центравтомагистраль" обслуживает сеть федеральных автодорог в Московской области протяженностью более 2 тыс. километров. В оперативном управлении ФКУ "Центравтомагистраль" находятся: М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", А-103 Щелковское шоссе, А-104 Москва-Дмитров-Дубна, А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово, А-106 Рублево-Успенское шоссе, А-107 "Московское малое кольцо", А-108 "Московское большое кольцо", А-109 Ильинское шоссе, Р-22 "Каспий".

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