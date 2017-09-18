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ТИК Ленинского района Подмосковья отказался от намерения аннулировать итоги выборов

Москва Московская область
18 сентября, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Члены Территориальной избирательной комиссии рассмотрели поступившие жалобы, установив, что они не повлияли на волеизъявление граждан

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Московской области после проведения повторного заседания отказалась от намерения аннулировать итоги выборы в единый день голосования 10 сентября. Кроме того, члены ТИК рассмотрели поступившие жалобы, установив, что они не повлияли на волеизъявление граждан. Об этом сообщила ТАСС в понедельник председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Изначально в ТИКе было протокольное нарушение. Члены ТИК сегодня собрались и приняли решение отдельно по каждому округу, что там состоялись выборы, сделали протоколы. Затем приняли решение общее и сделали общий итоговый протокол по округу, подписали протокол. Выборы в Ленинском районе считаются состоявшимися", - сказала Коновалова, добавив, что окончательные результаты выборов будут опубликованы 19 сентября в местной газете.

Она отметила, что результаты выборов ТИК принял в установленный законом срок - 10 дней. Кроме того, в рамках заседания ТИКа Ленинского района были рассмотрены жалобы, поступившие в день выборов.

"Комиссия их рассмотрела, приняли решение, что они носят процедурный характер и на волеизъявление граждан не повлияли", - сказала Коновалова.

Как пояснила ТАСС Коновалова, 10 сентября в Видном выбрали 20 депутатов и главу городского поселения - Моисея Шамаилова (партия "Единая Россия"). Однако территориальная избирательная комиссия Ленинского района допустила несколько ошибок в ходе принятия протокола о результате голосования и не рассмотрела должным образом поступившие жалобы. Из-за этого избирательная комиссия области рекомендовала ей признать этот документ недействительным.

ТИК Ленинского района в пятницу, 15 сентября, отчасти последовала рекомендации Избирательной комиссии Московской области и отменила не только протокол о выборах, а выборы в Видном целиком. Однако и в этот раз ИКМО посчитала, что комиссия действовала с нарушениями из-за неправомочного состава комиссии, и не признала отмены. В понедельник, 18 сентября, ТИК собрался повторно, чтобы принять окончательное решение о прошедших выборах в единый день голосования 10 сентября.

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Единый день голосования - 2017
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