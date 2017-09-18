Подмосковная прокуратура нашла несколько крупных нарушений на полигоне ТБО в Волоколамске

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области обнаружила несколько крупных нарушений на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, который эксплуатирует ООО "Ядрово". Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.

"Проверка показала, что ООО "Ядрово" при эксплуатации полигона ТБО допустило нарушение установленных требований. Не допускается беспорядочное размещение отходов по всей площади полигона, за пределами площадки, … размещаемые отходы производства и потребления подлежат пересыпке грунтом", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура возбудила в отношении "Ядрово" дело об административном правонарушении и взяла на контроль устранение нарушений на объекте.

В апреле 2017 года в Волоколамском районе прошел митинг местных жителей за ограничение расширения полигона "Ядрово". Они опасались, что на нем начали беспорядочно сбрасывать отходы из семи соседних районов, а также Москвы.