Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковная прокуратура нашла несколько крупных нарушений на полигоне ТБО в Волоколамске

Москва Московская область
18 сентября, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Прокуратура возбудила в отношении ООО "Ядрово" дело об административном правонарушении

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области обнаружила несколько крупных нарушений на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, который эксплуатирует ООО "Ядрово". Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.

"Проверка показала, что ООО "Ядрово" при эксплуатации полигона ТБО допустило нарушение установленных требований. Не допускается беспорядочное размещение отходов по всей площади полигона, за пределами площадки, … размещаемые отходы производства и потребления подлежат пересыпке грунтом", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура возбудила в отношении "Ядрово" дело об административном правонарушении и взяла на контроль устранение нарушений на объекте.

В апреле 2017 года в Волоколамском районе прошел митинг местных жителей за ограничение расширения полигона "Ядрово". Они опасались, что на нем начали беспорядочно сбрасывать отходы из семи соседних районов, а также Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
3
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
4
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
5
СМИ: в центре Луганска взорван памятник десантникам
6
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
7
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама