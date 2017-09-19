Власти Подмосковья к 10 октября представят список дорог, которые отремонтируют в 2018 году

КРАСНОГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены к 22 сентября составить адресный перечень дорог, которые будут отремонтированы в 2018 году, а к 10 октября - обнародовать его на портале "Добродел" для дальнейшего голосования. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства региона министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Адресный перечень дорог, запланированных на ремонт в 2018 году, будет готов 22 сентября. Список будет размещен до 10 октября на портале "Добродел" для публичного обсуждения", - сказал Тресков, добавив, что торги на ремонт дорог в Подмосковье на 2018 год должны быть объявлены до конца декабря 2017 года.

Министр отметил, что плановый ремонт дорог в текущем году в Подмосковье выполнен на 92%.

"Мы планируем завершить ремонт муниципальных дорог до 10 октября. А на региональной сети ремонт будет окончен до 1 октября", - уточнил Тресков.

В 2017 году в Московской области был запланирован ремонт 3,16 тыс. км региональных и муниципальных дорог, что на 38% больше, чем в прошлом году. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 18 млрд руб.