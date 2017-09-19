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Жители Подмосковья смогут вызывать экстренные службы посредством sms-сообщений

Москва Московская область
19 сентября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Эту функцию поддерживают все мобильные операторы, работающие на территории региона

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Центр обработки вызовов "Системы 112"

Центр обработки вызовов "Системы 112"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области первыми в России получили возможность вызывать экстренные службы с помощью sms на номер 112. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов.

"В "Системе-112" Московской области появилась полноценная возможность вызова экстренных служб посредством sms-сообщений. Теперь эту функцию поддерживают все мобильные операторы, работающие на территории региона", - сказал Пестов, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

Отмечается, что операторы центров обработки вызовов "Системы-112" будут принимать эти сообщения и перенаправлять их в муниципальные единые дежурно-диспетчерские службы по месту нахождения заявителя. Специалист будет уточнять информацию, если это потребуется, также при помощи sms-сообщения.

Отправить sms в "Систему-112" Московской области могут все владельцы мобильных телефонов на территории Подмосковья, добавил Пестов. "В первую очередь (функция - прим. ТАСС) будет удобна для лиц с нарушением слуха и речи", - отметил он.

Единый центр экстренных служб Московской области - "Система - 112" - самый крупный на территории Российской Федерации, отметили в пресс-службе Пестова. В нем работают более 3,5 тысячи специалистов. Алгоритм работы "Системы-112" позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.

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