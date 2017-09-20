Власти Подмосковья считают, что волонтерство необходимо внедрить в школы

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КРАСНОГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Школьников Московской области необходимо привлекать к волонтерскому движению. Об этом сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания по организации поискового движения с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой и активистами волонтерского движения.
"Считаем, что волонтерство должно прочно войти в систему нашего образования, потому что люди, которые занимаются этим, очевидно, люди воспитанные. Мы все хотим, чтобы наши школьники были не только умными, хорошо сдавали ЕГЭ и побеждали на олимпиадах, что очень важно, но быть порядочным, быть человеком, который занимает гражданскую позицию, мне кажется, это еще более достойно", - сказал Воробьев, добавив что на данный момент в регионе насчитывается порядка 800 тыс. школьников.
Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, по состоянию на 1 августа 2017 года в реестре волонтеров Московской области находится более 7198 человек, которые задействованы в различных сферах: социальной, юридической, спортивной, патриотической, событийной, экологической.