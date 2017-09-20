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В Подмосковье в октябре объявят конкурс на незавершенный в 2014-2015 годах капремонт домов

Москва Московская область
20 сентября, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

В настоящее время капитальный ремонт идет в 780 домах Московской области

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области в октябре 2017 года объявят конкурс на проведение капитального ремонта 500 домов, который не был сделан в 2014-2015 годах, несмотря на то, что здания входили в программу на этот период. Об этом журналистам сообщил в среду министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

"У нас за период реализации программы 2014-2015 годов было [порядка] 1,4 тыс. домов, которые были включены в программу, но по которым подрядчик просто не вышел на работы или вышел поздно. У нас осталось 500 с копейками таких домов. Мы в октябре объявим конкурс на эти дома, чтобы у нас вообще перед населением Московской области долгов за 2014-2015 годы не оставалось", - сказал министр.

Хромушин добавил, что в 2016 году отремонтировали почти 910 домов, работы в которых планировали завершить в 2014-2015 годах.

Региональная программа капитального ремонта на 2017 год включает 3,18 тыс. многоквартирных домов, напомнили в пресс- службе Министерства ЖКХ Подмосковья. По данным ведомства на 20 сентября, основные работы завершились в 503 зданиях. Сейчас ремонт идет в 780 домах.

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