Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сосновке загорелась Покровская церковь

Москва Московская область
21 сентября, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В результате пожара никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковной Сосновке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В населенном пункте Сосновка городского округа Озёры произошел пожар в одноэтажном здании Покровской церкви 1890 года постройки. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. метров", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Покровская церковь была построена в 1890 году рядом со старым деревянным Всехсвятским храмом в византийском стиле. В 1930-х годах церковь была закрыта и отдана под хознужды. В 1997 году здание было возвращено церкви, сейчас идет его реставрация.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
Николая Караченцова перевели в реаниамцию
4
Минобороны РФ: сирийские войска обстреливали из районов, где находится спецназ США
5
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
6
ЦБ принял решение о санации Бинбанка и Рост банка
7
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама