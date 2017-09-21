В Сосновке загорелась Покровская церковь

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковной Сосновке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В населенном пункте Сосновка городского округа Озёры произошел пожар в одноэтажном здании Покровской церкви 1890 года постройки. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. метров", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Покровская церковь была построена в 1890 году рядом со старым деревянным Всехсвятским храмом в византийском стиле. В 1930-х годах церковь была закрыта и отдана под хознужды. В 1997 году здание было возвращено церкви, сейчас идет его реставрация.