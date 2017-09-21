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Перевозившая мусор из Москвы техника арестована рядом с нелегальной свалкой в Подмосковье

Москва Московская область
21 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Всего было арестовано 16 единиц техники

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники эконадзора Московской области совместно с оперативниками ОБЭП и ФСБ арестовали 16 единиц спецтехники с московскими номерами - самосвалы, мусоровозы и бульдозер, нелегально сваливавших мусор в городском округе Дзержинский Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области в четверг по итогам ночного рейда.

"В ходе рейда было арестовано 16 единиц спецтехники, в том числе самосвалы, мусоровозы и один бульдозер. Большая часть грузовиков имела номера столичного региона", - процитировали в пресс-службе ведомства министра экологии области Александра Когана.

Рейд позволил предотвратить разрастание крупной свалки, отметили в Минэкологии региона. Так, отходы сваливались на площади около 1 га, объем мусора составил 10 тыс. куб. метров. "Техника осуществляла завоз строительного и коммунального мусора в карьер ЗиЛ", - уточнили в министерстве.

Въезд на карьер для сброса отходов был платный, отметили в Минэкологии. "Сотрудники правоохранительных органов изъяли у водителей талоны на прием вторсырья", - добавили в ведомстве.

Инспекторы Минэкологии Подмосковья отобрали пробы грунта и мусора для расчета ущерба окружающей среде, добавил Коган. "Результаты лабораторных исследований будут переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного производства", - резюмировали в пресс-службе министерства.

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