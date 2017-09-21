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В Подмосковье появился новый праздник - День первой футбольной команды

Москва Московская область
21 сентября, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Новым законом в регионе установлено 10 праздничных дней, а также 16 памятных дат

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Тренировки по проведению праздничного салюта в Подмосковье

Тренировки по проведению праздничного салюта в Подмосковье

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума приняла закон "О праздничных и памятных датах Московской области", передает корреспондент ТАСС. Одной из новых дат стал День первой футбольной команды, который будет отмечаться 19 мая.

"Проектом предлагается установить 10 праздничных дней Московской области, которые посвящены важным общественным, политическим и культурным событиям в Московской области, и 16 памятных дат, которые связаны с важнейшими историческими событиями и традициями на территории нашего региона", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, в числе прочих учрежден День первой футбольной команды. Считается, что первая футбольная команда в России появилась 19 мая 1887 года в подмосковном городе Орехово-Зуево, рассказали в региональном парламенте. Идея ее формирования исходит от мигрантов из Англии, работавших в этом городе на текстильных фабриках купца и мецената Саввы Морозова. Первый в России полноценный футбольный клуб возглавил Климент Чарнок - управляющий одной из фабрик Морозова, говорят в облдуме.

Отмечается, что не все праздничные и памятные даты, установленные новым законом, станут выходными днями.

Новые праздники

Согласно новому закону, через год, 21 сентября 2018 года, регион отметит День урожая Московской области. Поясняется, что такой праздник отмечали в этот день восточные славяне. Также во вторую или третью субботу сентября будет отмечаться День леса, призванный закрепить установившуюся традицию массовой посадки деревьев в Подмосковье для восстановления лесов региона.

День национальной народной игрушки будет праздноваться 24 августа, он посвящен русскому музейному деятелю и создателю первого в России музея игрушки Николаю Бартраму. Учрежден также День первого русского корабля - 29 июня, в этот день в 1667 году была основана первая в России государственная кораблестроительная верфь в селе Дединово Коломенского уезда.

День освобождения Московской области от фашистских захватчиков будет отмечаться 22 января, когда была снята осада Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. День памяти подвига героев-панфиловцев будет отмечаться 16 ноября, День рождения "Катюши" - 16 декабря, День воинской доблести Подмосковья - 6 мая.

День памяти новомучеников Подмосковных будет отмечаться 17 февраля, День памяти Преподобного Сергия Радонежского - 8 октября.

Мособлдума также учредила День запуска первого искусственного спутника Земли (4 октября) и День юного героя (29 ноября). В первое воскресенье октября регион будет отмечать День Московской области, 17 марта - День основания Московского княжества.

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