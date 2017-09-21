Более 19% жителей Подмосковья привились против гриппа с начала вакцинации в регионе

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 19% жителей Московской области привились от гриппа с начала кампании по вакцинации 11 августа 2017 года. Это почти столько же, сколько всего было вакционировано в 2016 году, сообщил в рамках часа правительства на заседании Мособлдумы министр здравоохранения Дмитрий Марков.
"На сегодняшний день провакцинировали 19,2% населения. План до конца года - 40%", - сказал Марков, отметив, что в прошлом году вакцинацию прошли 20% населения.
Всего в этом году Минздрав планирует привить от гриппа 2,9 млн человек, сообщалось ранее. Вакцинация в этом году продлится до 1 декабря.
Министр добавил, что муниципалитетами-лидерами по вакцинации в текущем году являются город Звенигород (38,3%), Волоколамский район (37,7%), город Луховицы (36,7%).
"Пока идет отставание по Красногорску (5,5%), Ивантеевке (5,8%), Лосино-Петровску (7,4%)", - добавил он.