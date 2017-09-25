Полицейские в Подмосковье уничтожили более 300 кустов дикорастущей конопли

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские уничтожили более 300 кустов дикорастущей конопли в селе Троицкое, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Полицейские на территории села Троицкое обнаружили участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством марихуаной", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полицейские скосили и сожгли растения.

"Общее количество уничтоженных растений составило более 300 кустов", - сообщил представитель подмосковной полиции.

Он напомнил, что на территории Московской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мак", цель которого - выявление незаконных посевов мака и конопли, уничтожение дикорастущих наркотических растений, а также задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков.