Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Западный объезд Сергиева Посада достроят раньше срока

Москва Московская область
25 сентября, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Проезд будет открыт к декабрю 2018 году, хотя завершение работ ожидалось в I квартале 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют раньше срока открыть проезд по Западному объезду Сергиева Посада, к декабрю 2018 года. Предполагается, что трасса разгрузит город от транзитного транспорта, сообщил в понедельник журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

По его словам, магистраль строят в три этапа. Первая стадия уже завершена, второй этап планируется закончить в ноябре, после строительства переезда через железнодорожные пути.

"По проекту, завершение третьего, окончательного, этапа полностью должно завершиться в I квартале 2019 года. Но исходя из того, что подрядчик ведет строительство ускоренными темпами, мы рассчитываем, что общее строительство будет окончено в декабре 2018 года", - сказал Тресков.

Западный объезд Сергиева Посада пройдет от трассы М-8 "Холмогоры" - Сергиев Посад (Московского шоссе) по направлению к селу Благовещенье. От села Благовещенье магистраль будет следовать вдоль границы Сергиева Посада на север и далее в направлении на восток и юг, образуя Большое кольцо. Общая протяженность дороги составит более 11 километров. Расчетная скорость движения по четырехполосной трассе составит 80 км/ч, пропускная способность - не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что после открытия Западного объезда Сергиева Посада часть главной магистрали города - проспекта Красной Армии - станет пешеходной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
2
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
3
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
4
Украина готовит против России иск по Донбассу
5
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
6
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
7
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама