Западный объезд Сергиева Посада достроят раньше срока

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют раньше срока открыть проезд по Западному объезду Сергиева Посада, к декабрю 2018 года. Предполагается, что трасса разгрузит город от транзитного транспорта, сообщил в понедельник журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
По его словам, магистраль строят в три этапа. Первая стадия уже завершена, второй этап планируется закончить в ноябре, после строительства переезда через железнодорожные пути.
"По проекту, завершение третьего, окончательного, этапа полностью должно завершиться в I квартале 2019 года. Но исходя из того, что подрядчик ведет строительство ускоренными темпами, мы рассчитываем, что общее строительство будет окончено в декабре 2018 года", - сказал Тресков.
Западный объезд Сергиева Посада пройдет от трассы М-8 "Холмогоры" - Сергиев Посад (Московского шоссе) по направлению к селу Благовещенье. От села Благовещенье магистраль будет следовать вдоль границы Сергиева Посада на север и далее в направлении на восток и юг, образуя Большое кольцо. Общая протяженность дороги составит более 11 километров. Расчетная скорость движения по четырехполосной трассе составит 80 км/ч, пропускная способность - не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что после открытия Западного объезда Сергиева Посада часть главной магистрали города - проспекта Красной Армии - станет пешеходной.