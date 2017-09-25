На территории мебельной фабрики в Чехове загорелся склад

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. На мебельной фабрике в Чехове произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"Возгорание произошло в доме 2 на Симферопольское шоссе. Площадь пожара достигла 300 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, площадь возгорания увеличивается. Над зданием видны клубы серого дыма.

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло на складе, расположенном на территории Чеховского мебельного комбината. "Склад сдается в аренду под хранение бытовой химии", - сообщил собеседник агентства.