На территории мебельной фабрики в Чехове загорелся склад

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. На мебельной фабрике в Чехове произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
"Возгорание произошло в доме 2 на Симферопольское шоссе. Площадь пожара достигла 300 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, площадь возгорания увеличивается. Над зданием видны клубы серого дыма.
По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло на складе, расположенном на территории Чеховского мебельного комбината. "Склад сдается в аренду под хранение бытовой химии", - сообщил собеседник агентства.