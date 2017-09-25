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На территории мебельной фабрики в Чехове загорелся склад

Москва Московская область
25 сентября, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Площадь пожара составила 300 кв. метров

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. На мебельной фабрике в Чехове произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"Возгорание произошло в доме 2 на Симферопольское шоссе. Площадь пожара достигла 300 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, площадь возгорания увеличивается. Над зданием видны клубы серого дыма.

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло на складе, расположенном на территории Чеховского мебельного комбината. "Склад сдается в аренду под хранение бытовой химии", - сообщил собеседник агентства.

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